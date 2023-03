Jogadoras de vôlei da seleção se casam em cerimônia intimista

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A cerimônia foi super intimista, com pouquíssimos convidados e trajes mais despojados

As jogadoras de vôlei Ana Carolina e Anne Bujis se casaram nesta quinta-feira, 2. Elas jogam no mesmo clube, o Dentil Praia Clybe Uberlândia, e são parte da seleção brasileira do esporte.

continua após publicidade .

A cerimônia foi super intimista, com pouquíssimos convidados e trajes mais despojados. Discretas, foi a companheira de time, Brayelin Martinez, quem publicou as fotos da cerimônia no civil.

"Amor. É uma palavra que verdadeiramente vocês me ensinaram. Muitas lutas, muitos sacrifícios, muitos altas e baixos que o amor de vocês foi capaz de superar. Desejo que nessa nova etapa de vocês, seu amor seja ainda mais forte para afrontar as novas experiências dessa união. Obrigada por me dar a oportunidade de fazer parte desse momento maravilhoso", escreveu ela na legenda de diversas fotos tiradas durante o casório.

continua após publicidade .

Em uma delas, as duas mostram as novas alianças. Em outras, posam com a autora do post e amigos. Ana Carolina somente postou story de um prato em meio a uma mesa decorada.

Vale lembrar que Anne Bujis é holandesa, mas mora no Brasil. Ela, inclusive, não está marcada em nenhuma foto, por isso, é provável que não tenha perfil nas redes sociais.

Com informações, Revista Caras

Siga o TNOnline no Google News