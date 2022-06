Jogador usa redes sociais para encontrar agressores de sua esposa

Da Redação

Sibley chegou a afirmar que o ataque foi orquestrado e não deixou de demonstrar sua indignação

Louie Sibley, do time time inglês Derby County, utilizou as redes sociais, neste domingo (12), para denunciar um episódio de violência sofrido pela esposa. O jogador da equipe que joga na 2ª divisão do Campeonato Inglês compartilhou imagens que mostram um homem e uma mulher, os suspeitos de agredirem sua mulher, deixando-a ensanguentada e inconsciente.

continua após publicidade .

Na denúncia, Louie revela que os dois atacaram Wag Keeley Carte, sua companheira. Ele destacou que o homem foi o principal agressor da moça, que precisou levar pontos após o ataque. Sibley juntou imagens de uma câmera que flagrou o momento da agressão e uma foto que mostra como Wag ficou após sofrer as agressões.

“No início da manhã, às 2 da manhã, em Nottingham, na rua do parlamento, minha namorada foi atacada várias vezes por um homem e uma mulher. Ela acabou no hospital e teve que levar pontos devido ao homem que a socou e a nocauteou, deixando-a inconsciente. Esse homem covarde atacou uma garota tão inocente. Ele até a arrastou para o chão antes do golpe e a jogou contra a parede. Depois de fazer isso, quando ela não estava olhando, ele deu um tapa nela, deixando-a inconsciente”, destacou o jogador em um texto.



Sibley chegou a afirmar que o ataque foi orquestrado e não deixou de demonstrar sua indignação. “Como um homem adulto pode atacar uma garota assim e se safar? Por favor, compartilhe isso e se alguém tiver alguma informação, seria muito apreciado. Vamos garantir que isso não aconteça novamente”, pediu o jogador.

Em entrevista ao portal inglês The Sun, a inspetora de polícia Amy English comentou sobre o ocorrido. “Estamos atualmente investigando relatos de um incidente em que uma mulher foi supostamente agredida no centro da cidade de Nottingham. É extremamente importante que qualquer pessoa que presenciou o que aconteceu entre em contato conosco imediatamente para podermos estabelecer exatamente o ocorrido”, pontuou.

continua após publicidade .

Louie Sibley é jogador do sub-20 da Seleção Inglesa e atuou em 28 jogos do Derby County na ultima temporada.





Fonte: Informações do Metrópoles.