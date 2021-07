Da Redação

Jogador de vôlei norte-americano viraliza após foto em jogo

Na última quinta-feira (29), durante o jogo do Brasil contra os Estados Unidos, o jogador de vôlei norte-americano Torey DeFalco virou piada entre os brasileiros após exibir suas axilas peludas.

continua após publicidade .

O nome do atleta chegou a ficar entre os mais comentados do Twitter e gerou bastante memes.

"Alguém passa uma cera nessa floresta", escreveu uma internauta. "Dá para montar um bloqueio só com o sovaco do DeFalco", comentou outro. Já uma terceira ressaltou: "O DeFalco estava de parabéns, até que eu vi a mata atlântica debaixo do braço dele".

continua após publicidade .

Vale lembrar que o Brasil venceu o jogo por 3 sets a 1.

O SUVACO DO DEFALCOMEU PAI DO CÉU 🗣🗣🗣🗣🗣🗣 pic.twitter.com/PdMlxjXVAR — Leonardo Rossi 💛💚 (@LeooRossi_) July 30, 2021

O brasileiro já chegou no Instagram do Defalco pra se declarar pro suvaco cabeludo dele. https://t.co/WoYsWDgZbs pic.twitter.com/xgIinL7PfU continua após publicidade . July 30, 2021