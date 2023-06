Jogador de futebol de 24 anos morre ao ser atropelado dentro de casa

O jogador de futebol brasileiro Yuri Vasconcelos, de 24 anos, morreu em um trágico acidente após ter sido atropelado dentro de sua própria casa na Flórida, nos Estados Unidos. O jovem estava almoçando quando um motorista perdeu o controle da direção e o carro invadiu a residência. O caso aconteceu na última segunda-feira (19).

Conforme o site News Channel 8, Yuri não resistiu aos graves ferimentos e morreu no local. O motorista do carro, um homem de 27 anos, não foi preso. A polícia local investiga os motivos para o condutor ter perdido o controle da direção.

O brasileiro jogava pelo time Lakeland United FC, que é uma equipe semiprofissional, e era natural de Tanque d'Arca, no interior de Alagoas.



O pai do atleta, João Vasconcelos, informou para a reportagem do g1 nesta quarta-feira (21) que a família aguarda as conclusões dos trâmites burocráticos para o translado do corpo do filho. Conforme João, o treinador do time está dando todo o apoio necessário.

Luto

O time Lakeland United FC lamentou a morte do atleta. “Yuri encarnava e simbolizava tudo o que nos esforçamos para ser como um clube; ele era amoroso, carinhoso e corajoso. Ele era altruísta ao ponto de viver uma vida totalmente dedicada à família, amigos e companheiros de equipe. Ele era um líder em espírito e tinha um otimismo que só pode ser percebido naqueles que já evoluíram para além desta vida. Yuri cumpriu o seu propósito através de suas ações cotidianas e será sempre lembrado pelo seu sorriso contagiante e pela sua fome de viver e realizar não apenas os seus sonhos, mas os de quem ele amou e cuidou muito. O seu legado viverá e a sua alma continuará, brilhando mais do que nunca num plano diferente de existência que ele gostava de chamar de Lar”, afirmaram.

