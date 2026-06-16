Jogador bilionário do futebol tira seis cochilos por dia, foi expulso da escola e fez cirurgia no coração; saiba quem

O primeiro jogador bilionário do futebol tem várias curiosidades. Participando de sua última Copa do Mundo, aos 41 anos, o atleta é exemplo de foco e organização. Sempre sendo notícia com sua rotina e disciplina, ele é um exemplo para os colegas de profissão.

📰LEIA MAIS: Bruna Biancardi e Neymar anunciam gravidez da terceira filha do casal; vídeo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Estamos falando de Cristiano Ronaldo, o futebolista português que preza muito pela sua saúde e tem uma fortuna impressionante. Além de chamar atenção com seu físico e riqueza, ele tem muitas outras peculiaridades que você nem imagina como ter sido expulso da escola por ter jogado a cadeira em uma professora e até ter passado por uma cirurgia no coração. Confira!





Foto: Instagram/Cristiano Ronaldo Foto: Instagram/Cristiano Ronaldo





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: Instagram/Cristiano Ronaldo Foto: Instagram/Cristiano Ronaldo

Nome em homenagem

O nome de Cristiano Ronaldo foi escolhido por conta do ex-presidente dos EUA, Ronald Reagan. O pai do atleta era grande admirador do político norte-americano.

Expulso da escola

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Aos 14 anos, o jogador foi expulso da escola após atirar uma cadeira na professora. Natural da Ilha da Madeira, ele havia se mudado para Lisboa para participar das categorias de base do Sporting. Segundo ele, na época, ele sofria bullying por conta de seu sotaque. Colegas e professores faziam piada do jeito que ele falava e por isso teria jogado o objeto contar a profissional.

Cirurgia no coração

Quando estava com 15 anos, Cristiano passou por uma cirurgia no coração por seu órgão bater mais rápido. Na época, ele passou pelo procedimento chamado ablação por cateter. Recuperado, ele voltou a jogar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Primeira convocação

O técnico Felipão foi quem convocou Cristiano Ronaldo para a seleção de Portugal em 2003. Mais de 20 anos depois, o craque chega como o jogador de Portugal com mais partidas.

Seis cochilos por dia

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com treinos intensos, Cristiano Ronaldo faz seis cochilos por dia para se recuperar. Segundo o jornal The Sun, CR7 faz isso para melhorar sua construção muscular e performance. Além dessas pausas, ele ainda dorme oito horas por noite.

Nenhuma tatuagem

Diferente da maioria dos jogadores, ele não tem tatuagem e o motivo é nobre. Cristiano optou por isso para poder doar sangue.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE









Informações: Revista Caras

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Clique aqui para entrar no nosso canal do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

