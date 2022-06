Joelma volta a aparecer com rosto inchado e preocupa fãs

Da Redação

Nada parece parar a eterna rainha da Banda Calypso. A cantora paraense Joelma foi alvo de curiosidade dos fãs, mais uma vez, no começo deste sábado (4), ao subir no palco com o rosto inchado. Ela despertou a preocupação dos fãs após cancelar o atendimento à imprensa e ao público na estreia carioca da turnê “Isso é Calypso”.

Na última semana, a cantora já havia deixado os fãs preocupados sobre seu estado de saúde e ficou entre os assuntos mais comentados das redes sociais por causa de uma foto que viralizou. O motivo foi um inchaço incomum no rosto.

Na ocasião, a artista usou o Instagram para publicar uma selfie e mostrar a melhora na aparência. A assessoria de imprensa de Joelma explicou que a diferença na face da cantora ocorreu devido às sequelas da Covid.

