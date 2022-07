Joelma se recusa a atender fã que ganhou sorteio e viajou 14 horas

Da Redação

Cantora Joelma se recusa a tirar foto com fã e repercute na internet

Após viajar 14 horas para conhecer a cantora Joelma, um fã não teve a recepção que esperava, pois a artista se recusou a tirar uma foto com o rapaz. O caso, que foi filmado, está causando grande repercussão nas redes sociais.

Segundo a jornalista Fábia Oliveira, do Em Off, o homem, que pediu para não ser identificado, viajou de Goiás até Osasco, São Paulo, após vencer um sorteio para conhecer a cantora em um show na Arena Castelo Show.

Em um vídeo divulgado pela reportagem e que está circulando nas redes sociais, o rapaz pede à artista: "Joelma, eu viajei 14 horas, tira uma foto comigo". A cantora, parando a certa distância do rapaz, responde: "Meu amor, é caso de doença. Ou eu atendo você, ou faço show, e aí?".

O local onde aconteceria o evento havia divulgado, no seu perfil do Instagram, as exigências para o encontro: teste negativo para Covid-19, uso de máscara e carteirinha de vacinação. Ainda conforme Fábia Oliveira, do Em Off, o fã teria cumprido todas as condições e, mesmo assim, a cantora se recusou a tirar foto.

Com a repercussão do vídeo, a assessoria da artista divulgou um comunicado informando que Joelma não teve autorização médica para atender os fãs.

"A cantora Joelma está se recuperando das sequelas da covid-19 como já é de conhecimento de todos, portanto antes do show realizado na noite deste sábado (9) em Osasco/SP ela não teve autorização médica para atendimento no camarim. A casa de shows foi anteriormente sinalizada e comunicada que não haveria atendimento", diz a nota.

"Reforçamos ainda que os atendimentos estão momentaneamente suspensos até que a artista esteja totalmente recuperada. Afinal esse momento com os fãs sempre foi uma prioridade durante os seus 28 anos de carreira".





Fonte: Informações do UOL.



