Joelma revela que rejeitou ser internada por Covid-19

A cantora Joelma revelou que, por medo ser intubada,não aceitou ir para o hospital ao ser diagnosticada com a Covid-19. "Eu não fui internada porque eu me recusei a ir para o hospital. Eu não conseguia respirar pelo nariz. Pensei: 'Entre morrer no hospital e morrer aqui, eu morro aqui. Não vou, não'", relatou o portal "Na Telinha".

"Disse 'não', porque iam me intubar. O que me salvou foi a minha fé em Deus, com certeza", prosseguiu a artista, que segue com algumas reações do novo coronavírus, um ano após a infecção. "Ainda não consigo malhar, treinar como antes, mas estou chegando lá. Estou no processo. Não desisto", contou ao canal de Youtube de Roger Turchetti.

A intérprete de "Cavalo Manco" recordou que o momento mais delicado ocorreu enquanto estava se recuperando da Covid, doença que atingiu outros famosos como Mari Palma. "Não conseguia levantar da cama", afirmou ela, que enfrentou perda de memória, audição e paladar, além de ter tido queda de cabelo e problema de visão, fora inchaço pelo corpo. Atualmente, a paraense tem tido acompanhamento médico e se submetido a exames.

Com informações: PurePeople