Joelma passa por exames para tratamento de sequelas da covid-19

A cantora Joelma está fazendo exames para o tratamento das sequelas da covid-19. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (8) pela assessora da cantora, que afirma que ela "está super bem". A realização dos exames aconteceu depois de inchaço da artista preocupar fãs em show no Pará no final de maio. Joelma diz que sofre com "efeito sanfona" após ter contraído covid três vezes.

Joelma postou uma foto em suas redes sociais para falar sobre os exames e disse que está preparando um novo DVD.

A cantora apareceu com o rosto inchado durante um show em Parauapebas, no sudeste do Pará, no final do mês passado (29). Os fãs ficaram preocupados.

A paraense já foi diagnosticada com covid por três vezes. Em entrevista para o programa "Encontro", no fim de 2020, Joelma afirmou que vivia em uma espécie de 'efeito sanfona' do inchaço.

"Estou cuidando até agora. Depois de meses, ainda estou tratando das sequelas. Fico naquele efeito incha, desincha. Tem hora que estou inchada, tem hora que estou desinchada. Você vai perceber no vídeo que eu fiz, no musical, que estou inchada. Hoje estou bem menos", relatou Joelma na época.

Com informações do g1.