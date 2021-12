Da Redação

Joelma erra passo de dança e leva tombo em show; Veja

A cantora Joelma parece ter incorporado o “cavalo manco” de suas canções durante um show realizado nessa sexta-feira (3), em Abaetetuba (PA). Brincadeiras à parte, a artista acabou caindo no chão junto com seu dançarino ao realizar uma pirueta no ar. Esse havia sido o primeiro show de retorno aos palcos de Joelma desde o início da pandemia. O momento viralizou na web.

Em um vídeo que está circulando as redes sociais, é possível ver o momento exato em que um dos bailarinos do show gira a cantora no ar. Na hora de realizar a segunda pirueta, Joelma não conseguiu girar completamente e foi ao chão junto com o dançarino, que tentou agarrá-la.

Mas, como uma boa artista, Joelma não perdeu a pose e logo ela e o dançarino improvisaram uma cena final no chão, fazendo o público aplaudi-los. A cantora não se machucou com a queda, se levantou com a ajuda do parceiro e deu seguimento ao show. Assista:

Joelma diz que se sentiu esquisita

No Instagram, Joelma chegou a contar, antes do início do evento, que estava se sentindo estranha pelo fato de fazer um show após dois anos longe dos palcos. “Galerinha linda, depois de dois anos, de volta aos palcos. Eu estou me sentindo esquisita”, declarou a cantora, rindo.

Já neste sábado (4), a artista compartilhou o vídeo de sua queda e avisou: “Estamos ótimos, viu, babys! Podem ficar tranquilos”. O dançarino, chamado Rammil, também falou sobre o ocorrido em seu Instagram.

‘Não fui demitido’

“Está tudo bem, para tudo tem uma primeira vez né? Nunca tinha acontecido isso antes, depois de dois anos parado, Dudu para o final de um show é bem pesado, tanto para mim quanto para ela, muito tempo parado”, explicou.

O dançarino continuou: “Mas graças a Deus, Deus põe a mão, eu consegui cair debaixo dela, ela não pegou o peso dela todo, deu tudo certo e a gente levou na brincadeira. Está tudo bem graças a Deus, são coisas que acontecem na vida. E bola para frente”

“Meme atualizado com sucesso”, brincou. “Amanhã prometo que a gente apresenta a coreografia original, hoje teve umas modificações aí, rolamos no chão, limpamos o chão, mas levantamos com tudo. Enfim, galera, está tudo bem, está tudo certo, não fui demitido”, finalizou Ramil, rindo da situação.

