Joelma é diagnosticada com esofagite, gastrite e edema

A cantora Joelma foi submetida a alguns exames para o tratamento das sequelas da Covid-19 e, durante os procedimentos de saúde, ela foi diagnosticada com um quadro de esofagite, gastrite e um edema. De acordo com os médicos, os problemas surgiram por conta das infecções de coronavírus. A cantora já contraiu covid três vezes.

A artista foi internada no Hospital São Luiz, em São Paulo, na segunda-feira (6) para se submeter aos procedimentos. A informação foi confirmada pela assessoria dela.

A cantora publicou em suas redes sociais nesta quinta-feira (9) um comunicado sobre o resultado dos exames. A nota diz que ela apresenta uma melhora significativa do quadro de edema e que se recupera bem, com previsão de alta neste fim de semana.

Por causa da internação e do repouso, a cantora cancelou shows nas cidades de Alvorada (TO), São Desidério (BA) e Cordeirópolis (SP) neste fim de semana. Os cancelamentos foram informados pela assessoria da artista nesta quinta.



Joelma decidiu fazer os exames depois de surgir com o rosto inchado em um show, no dia 29 do mês passado, em Parauapebas, no sudeste do Pará. Os fãs ficaram preocupados com a aparência da cantora.