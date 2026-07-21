João Signorelli ator de "Caminho das índias" morre aos 69 anos

O ator João Signorelli morreu aos 69 anos, na madrugada desta terça-feira (21), na cidade de São Paulo. De acordo com informações divulgadas pela assessoria de imprensa do artista, ele havia sido internado na noite de segunda-feira (20) após apresentar um quadro grave de insuficiência renal, o que evoluiu para uma parada cardiorrespiratória. No início deste ano, o ator já havia enfrentado problemas de saúde e passou por um período de internação no Hospital das Clínicas, também na capital paulista, onde foi submetido a um procedimento cirúrgico para tratar uma hérnia inguinal.

- leia mais: CBF confirma utilização do impedimento semiautomático a partir da 20ª rodada do Brasileirão

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Natural da cidade de Cambuquira, no interior de Minas Gerais, Signorelli consolidou uma extensa e versátil carreira nas artes cênicas, atuando com destaque no teatro, no cinema e na televisão brasileira. Nos palcos, o ator construiu um trabalho marcante ao dar vida a grandes figuras históricas e espirituais, sendo bastante reconhecido por suas interpretações do pacifista indiano Mahatma Gandhi e do médium brasileiro Chico Xavier, papéis que o acompanharam por anos e lhe renderam prestígio na cena teatral.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

Na televisão, o artista construiu um currículo robusto, com passagens pelas principais emissoras do país. Na TV Globo, integrou o elenco de novelas de grande audiência, como América, Caminho das Índias e Salve Jorge, além de ter conquistado forte projeção nacional na década de 1980 ao interpretar o personagem Varetão no sucesso A Gata Comeu. Fora da emissora carioca, ele participou de produções emblemáticas como Dona Beija, da extinta TV Manchete, e a novela infantojuvenil Chiquititas, exibida pelo SBT. A trajetória de Signorelli se estendeu também para as telonas do cinema, onde marcou presença em longas-metragens consagrados, a exemplo de Carandiru e Bruna Surfistinha. O ator deixa a esposa, a também atriz Thaia Perez.