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João Signorelli ator de "Caminho das índias" morre aos 69 anos

Artista foi internado com quadro de insuficiência renal na noite de segunda-feira (20) e não resistiu

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.07.2026, 16:48:06 Editado em 21.07.2026, 16:48:01
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João Signorelli ator de
Autor Foto: Reprodução/Imdb

O ator João Signorelli morreu aos 69 anos, na madrugada desta terça-feira (21), na cidade de São Paulo. De acordo com informações divulgadas pela assessoria de imprensa do artista, ele havia sido internado na noite de segunda-feira (20) após apresentar um quadro grave de insuficiência renal, o que evoluiu para uma parada cardiorrespiratória. No início deste ano, o ator já havia enfrentado problemas de saúde e passou por um período de internação no Hospital das Clínicas, também na capital paulista, onde foi submetido a um procedimento cirúrgico para tratar uma hérnia inguinal.

- leia mais: CBF confirma utilização do impedimento semiautomático a partir da 20ª rodada do Brasileirão

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Natural da cidade de Cambuquira, no interior de Minas Gerais, Signorelli consolidou uma extensa e versátil carreira nas artes cênicas, atuando com destaque no teatro, no cinema e na televisão brasileira. Nos palcos, o ator construiu um trabalho marcante ao dar vida a grandes figuras históricas e espirituais, sendo bastante reconhecido por suas interpretações do pacifista indiano Mahatma Gandhi e do médium brasileiro Chico Xavier, papéis que o acompanharam por anos e lhe renderam prestígio na cena teatral.

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Na televisão, o artista construiu um currículo robusto, com passagens pelas principais emissoras do país. Na TV Globo, integrou o elenco de novelas de grande audiência, como América, Caminho das Índias e Salve Jorge, além de ter conquistado forte projeção nacional na década de 1980 ao interpretar o personagem Varetão no sucesso A Gata Comeu. Fora da emissora carioca, ele participou de produções emblemáticas como Dona Beija, da extinta TV Manchete, e a novela infantojuvenil Chiquititas, exibida pelo SBT. A trajetória de Signorelli se estendeu também para as telonas do cinema, onde marcou presença em longas-metragens consagrados, a exemplo de Carandiru e Bruna Surfistinha. O ator deixa a esposa, a também atriz Thaia Perez.

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