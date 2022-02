Da Redação

João Neto, dupla com Frederico, é diagnosticado com câncer

Nesta quarta-feira (16), João Neto, da dupla sertaneja João Neto e Frederico, anunciou, através de um vídeo, que foi diagnosticado com câncer na tireoide em dezembro do ano passado, por meio de exames de rotina.

O anúncio foi publicado pela assessoria de imprensa da dupla, através do Instagram, e o artista deu a notícia para os fãs. "Decidi compartilhar com vocês esse meu momento. É uma doença silenciosa, nunca senti absolutamente nada e gostaria de deixar um alerta a todos para se cuidarem. Façam exames de rotina, é muito ruim ser pego de surpresa como eu fui", disse o cantor.

João Neto, que possui apenas 24 anos, passará por uma cirurgia para retirar o carcinoma, no Hospital de Amor, situado no interior de São Paulo. Antigamente, a instituição de saúde era conhecida como Hospital de Câncer de Barretos.

"Conto muito com as orações de todos, com o pensamento positivo de cada um de vocês. Vou ficar em um hospital que é referência no mundo e se Deus quiser vai dar tudo certo", pediu o artista. Além disso, a assessoria também postou uma mensagem positiva para ele: "Desejamos muita força ao João Neto e temos certeza que logo estará de volta aos palcos alegrando nosso Brasil".





