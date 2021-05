João Marcus conta como os seus cursos tem mudado vidas

Continua após publicidade

Aos 20 anos, João Marcus já conseguiu faturar alguns milhões na internet, através do mercado digital. É um dos especialistas que mais vendem Infoprodutos da América Latina.

Trabalhando apenas utilizando seu aparelho de telefone celular, o infoprodutor surpreende com os números faturados.

Nos últimos tempos, os produtos e lojas físicas começaram a perder cada vez mais fluxo em suas movimentações para o mercado digital. A inovação dos meios de comunicação e a disponibilidade de ferramentas que a tecnologia trouxe para as nossas vidas, fizeram o comportamento do consumidor mudar e buscar uma maior praticidade. Além da grande busca pelo conhecimento dentro do mercado digital, diversos cursos são procurados e vendidos diariamente. Onde há escassez por conhecimento, grandes ideias nascem e uma grande comunidade determinada a mudar de vida e somar com diversas vidas se formam.

Assim nascem grandes infoprodutores como, João Marcus, com uma grande missão a ser cumprida.

Dentre os seus mais de 50.000 alunos, há algum relato ou história emocionante, que lhe passaram após adquirirem o seu curso e treinamento?

"São vários relatos que recebo diariamente de pessoas me agradecendo. É isso que me dá mais sede de buscar conhecimento e estar trazendo atualizações para o meu treinamento. Eu poderia citar vários relatos aqui, inclusive, mas vou citar um que aconteceu recentemente: Um aluno entrou em contato com o meu irmão por uma rede social me agradecendo. Ele está cursando Medicina em uma faculdade particular e já está no sétimo período. Segundo ele, seu pai estava pagando a mensalidade da faculdade, mas acabou sendo demitido de seu emprego. Com isso, considerando que a mensalidade de uma faculdade de Medicina não é barata, ele não teria mais condições de continuar o curso. Bom, buscando alternativas para concluir a faculdade, ele viu uma oportunidade no meu treinamento. Comprou, colocou em prática todos os ensinamentos e hoje, na mensagem, disse que está conseguindo pagar a mensalidade da faculdade e que está muito feliz. Como eu disse, esse é um dos relatos, porque graças a Deus, são vários. Eu me sinto muito feliz e honrado por ter a oportunidade de participar da história das pessoas e com o meu conhecimento, ajudá-las a realizarem os seus sonhos. Deus é muito bom para mim". Assim nos relatou João Marcus, o especialista digital, que vem somando na vida de tantos alunos, que adquirem os seus cursos e aplicam suas técnicas.

