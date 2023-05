João Guilherme surge sem camisa e arranca suspiros na web: "Que homem"

Da Redação

O ator João Guilherme, de 21 anos, paralisou a internet ao publicar um registro inédito em suas redes sociais nesta terça-feira (16). O filho caçula do cantor Leonardo adotou um visual diferente e surgiu com a aparência mais madura, com a barba crescida. Além disso, ele também ousou e exibiu as costas musculosas ao posar sem camisa.

No clique, o ator dispensou a peça de roupa e apareceu usando apenas alguns acessórios, como colares, brincos e óculos escuros. Também foi possível notar uma tatuagem em suas costas. "Sinto a sua falta", legendou a publicação com uma frase enigmática em espanhol.

Veja:





Nos comentários, amigos e fãs de João foram à loucura e deixaram uma chuva de elogios para o ator: "Eu também sinto sua falta”, a apresentadora Maísa brincou com a legenda do amigo. “Lindo, casa comigo”, uma seguidora fez uma proposta. “Meu Deus, o Jotinha não para de melhorar”, elogiou outra admiradora. “Que homem”, exaltou mais uma.





Fonte: Revista Caras.

