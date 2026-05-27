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João Guilherme revela motivo de não ter ido à festa da sobrinha, filha de Virginia e Zé Felipe; veja vídeo

João Guilherme e outros dois irmãos de Zé Felipe também não marcaram presença no aniversário da primogênita do cantor

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.05.2026, 15:10:32 Editado em 27.05.2026, 15:10:26
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João Guilherme revela motivo de não ter ido à festa da sobrinha, filha de Virginia e Zé Felipe; veja vídeo
Autor Foto: Reprodução

O nome de João Guilherme, irmão de Zé Felipe, foi bastante comentado nos últimos dias devido à sua ausência na festa de aniversário da sobrinha, Maria Alice. A pequena, filha mais velha do cantor com Virginia Fonseca, celebrou a chegada dos 5 anos em um festão em Goiânia, Goiás, na segunda-feira (25).

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Agora, dois dias após o evento, o filho caçula de Leonardo abriu o jogo e revelou por que não compareceu à festa de Maria Alice. Nesta quarta-feira (27) durante o desfile da marca de Sasha Meneghel em São Paulo, o artista contou que, na verdade, não recebeu o convite para o aniversário.

“João, estava todo mundo esperando você lá na festa da Maria Alice“, disse um repórter. “Pois é, não fui convidado“, declarou o ator, revelando o real motivo de sua ausência no evento da sobrinha.


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Vale lembrar que além de João Guilherme, outros dois irmãos de Zé Felipe também não marcaram presença no aniversário da primogênita do cantor: Pedro Leonardo e Jéssica Beatriz Costa. Matheus Vargas e Monyque Isabella Costa foram os únicos filhos de Leonardo que estiveram na festa.

O cantor sertanejo também não marcou presença. Poliana Rocha, sua esposa, compareceu ao evento acompanhada da mãe, Eponina Rocha.

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Informações: Revista Caras

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aniversário família sertaneja festa em Goiânia joão guilherme Maria Alice ZÉ FELIPE
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