João Guilherme fala sobre climão com Leonardo após briga política

O ator João Guilherme marcou presença no segundo dia do festival Primavera Sound, neste domingo (06), em São Paulo, no Distrito Anhembi. O cantor, de 20 anos, aproveitou a oportunidade para esclarecer como está a situação com seu pai, Leonardo, e sua madrasta, Poliana Rocha, após um desentendimento político.

Antes das eleições presidenciáveis, o jovem, que é eleitor de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se pronunciou contra o próprio pai, que participou de um evento pela reeleição de Jair Bolsonaro (PL) e pediu aos fãs que votassem no atual presidente do Brasil.

Durante o evento, João contou que está tudo bem entre a família. "Conversei com minha madrasta e com meu pai brevemente. Mas política é política e a minha opinião é essa. A opinião dele continua sendo a mesma. A gente é família. Teve gente atacando minha família de uma forma pessoal. Não é necessário criar toda uma rivalidade, uma dualidade, uma rixa na família, isso não existe. Até porque, depois que [o candidato] foi eleito, tem que se adaptar e tudo bem. Foram as urnas que decidiram, não João Guilherme pessoalmente. Nem o Leonardo que decide. Só questão disso, peças no xadrez", explicou.

Fortemente criticado por ir contra a opinião do pai, o ator jovem contou que celebrou muito a vitória do seu candidato. "Comemorei na casa do meu tio Pedro Lucas [Pe Lu] e da Nah Cardoso. Eles fizeram um churrasco durante a tarde. Como tínhamos muitos amigos e familiares que apoiam o governo do Lula, eu fui para lá. Nunca deixei de acreditar que ele ganharia. Sempre tive esperança. Então na vitória foi só alegria. Bebemos, fomos para casa depois, me encontrei com a Maisa [Silva, atriz e apresentadora], outra amiga minha que apoia o Lula e a gente comemorou."

Fonte: Informações da Revista Quem.

