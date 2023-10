João Guilherme fala de possível irmã, que alega ser filha de Leonardo

Siga o TNOnline no Google News

O ator João Guilherme se pronunciou pela primeira vez nesta terça-feira (10) sobre o caso da mulher que alega ser filha de Leonardo. A paulistana Diana, de 27 anos, chamou atenção após reivindicar a paternidade do sertanejo e pedir teste de DNA.

No Instagram, uma página de fofocas repercutiu o pedido de da mulher de 27 anos e João Guilherme, filho de Leonardo, considerou a possibilidade de Diana ser irmã dele.

"Tomara que seja kkk", declarou o ator. O caso foi divulgado na mídia recentemente pela jornalista Fabíola Reipert, no quadro Hora da Venenosa, do Balanço Geral.

Nascida em São Paulo, Diana tem 27 anos e mora em Portugal. Ela foi adotada, mas mantém contato com mãe biológica, que sofre de um câncer terminal. A genitora decidiu revelar a identidade do pai antes do câncer a levar a fatalidade.

Com informações do iG

