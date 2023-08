João Guilherme comove ao surgir em cadeira de rodas após cirurgia

Os seguidores de João se surpreenderam com a foto

Nesta quinta-feira (17), João Guilherme surpreendeu seus seguidores e causou comoção nas redes sociais ao compartilhar em seu Instagram uma foto em que surgia em uma cadeira de rodas. Isso porque, o ator passou por uma cirurgia no joelho recentemente.

A estrela da série “De Volta Aos 15” apareceu com uma camiseta branca e uma calça no estilo tie-dye azul e branca. João posava em uma cadeira de rodas em um saguão luxuoso, provavelmente do hospital em São Paulo, onde realizou a operação.

“Sei lá, só para atualizar mesmo”, escreveu o filho do cantor

com a dançarina Naira Ávila na legenda da postagem contendo apenas uma foto. Nos comentários, a esposa de Leonardo,

escreveu: “Boa recuperação, lindo”. O ator

, que se encontrou com João no evento beneficente Criança Esperança, desejou: “Boa recuperação”.

Os seguidores de João se surpreenderam com a foto e desejaram uma boa recuperação para o artista! “Melhoras para você”, escreveu um fã. Outra admiradora ainda elogiou: “Príncipe encantado”. E uma página de fãs dedicada à João comentou: “Espero que esteja se recuperando bem”.



