João Gordo diz que mentia para não trabalhar na Record: 'Vergonha'

João Gordo relembrou a fase que saiu da MTV para assumiu um quadro no extinto "Legendários", da RecordTV

João Gordo relembrou a fase que saiu da MTV para assumiu um quadro no extinto "Legendários", da RecordTV, e contou que a proposta partiu do apresentador Marcos Mion, que estava fazendo o mesmo caminho rumo à emissora do Bispo Edir Macedo. Na época, o apresentador ficou chocado com a proposta porque cantava uma música em sua banda, Ratos de Porão, em que criticava justamente a Igreja Universal.

Mesmo assim, o diretor Geninho Simonetti insistiu no convite e reforçou que o salário era muito mais alto do que ele recebia na emissora em que estava naquele momento.

"Ele me dizia que o 'Legendários seria uma mistura de CQC com Pânico' e que o salário seria R$ 50 mil. Eu disse 'o quê?'", falou espantado. "Fiquei quatro anos morrendo de vergonha ali, mas foi supersuave porque ninguém me falava nada. Eu ia com camisetas cheia de capetas... mas foi ruim porque eu tinha vergonha do programa", disse.

Além disso, João confessou que mentia para não participar do programa que era ao vivo. "Eu inventei uma história que estava doente porque dava muita vergonha", lembrou.

Durante a live "Cortes do Inteligência", o apresentador contou que naquela época estava muito insatisfeito com a MTV e a proposta caiu como uma luva.

"Eu estava numa fase de saco cheio na MTV. Naquela época, a comédia estava dominando tudo e a gente, que era a cara do canal, estava ultrapassado. Me deram um programa chamado 'Gordo Shop', uma live de 15 minutos, de tarde. Eu descia a lenha nos emos. As gravadora exigiram que o meu programa saísse do ar porque eu falava mal do Restart, Cine, NX Zero, fizeram pressão, me tiraram do ar".

