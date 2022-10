João Gomes dá casa de presente para a mãe e reação é emocionante; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

João Gomes, de 20 anos, deu uma casa de presente para a mãe

João Gomes, de 20 anos, deu uma casa de presente para a mãe. O artista postou em suas redes sociais a reação de Jordânia Gomes ao entrar no imóvel, decorado e preparado com fotos para a chegada dela.

continua após publicidade .

"Espero que a senhora tenha gostado do presente, para agradecer por tudo que já fez por mim nesta vida. Para quando eu voltar para casa, poder comer sua comidinha, a senhora receber quem quiser e a gente poder se abraçar com muito mais alegria. É simples, mas é de coração, porque a senhora merece e eu te amo muito", disse ela, mostrando Jordânia estourando champanhe para comemorar.

João completou um ano de carreira em maio. O artista fez uma publicação relembrando sua trajetória e falou sobre a oportunidade de presentear os pais. "Quando gravei todas as músicas, lembro de ter me escondido e chorado muito por ter conseguido gravar. Nunca imaginei que fosse esse sucesso todo, mas hoje sei de uma coisa: onde a gente chora, ali está nosso tesouro.Por todas as vezes em que a gente pode se sentir envergonhado por alguém que quer menosprezar nosso sonho. Chorei por nunca reclamar, por não querer escutar nem meu pai nem minha mãe. E com o maior medo deles terem razão, mas agradeço por isso também. Mãe e pai, hoje podem pedir o que quiserem que dou a vocês", disse ele.

continua após publicidade .

Com informações, Quem

Siga o TNOnline no Google News