João Gomes confirma namoro com influencer e diz como a conheceu

No começo da semana, o cantor João Gomes movimentou as redes sociais ao trocar um selinho com a influenciadora Ary Mirelle, durante um banho de bica. Em conversa com o colunista João Lima Neto, do Diário do Nordeste, o cantor falou um pouco sobre a relação e contou que já conhece a agora namorada há algum tempo.

“Conheço ela há um tempo, muito tempo. Até antes de viajar para Fortaleza, aquelas primeiras viagens [2021]. Só que era só uma paquera, mas eu gostava do jeito dela, me sentia bem com ela. Agora, a gente tá mais próximo”, revelou João. Ary é pernambucana, tem 22 anos e soma quase 140 mil seguidores no Instagram.

Pouco antes da Copa do Mundo, durante uma entrevista ao titular desta coluna, João contou que tinha companhia para assistir aos jogos do Brasil, que a pessoa em questão já conhecia sua avó e pediu que aguardássemos as cenas dos próximos capítulos.

