João Gabriel e João Pedro se estranham durante festa: "Chapéu é meu"

A madrugada desta quinta-feira (27), foi de festa no BBB 25! Desta vez, João Pedro, líder da semana, ganhou o evento temático com decoração do interior e aproveitou a ocasião para usar um chapéu pertencente a seu irmão gêmeo, João Gabriel.

O brother, no entanto, passou a ficar incomodado ao perceber que João Pedro não estava tendo cuidado com o bem material. Ao longo da festa, João Gabriel desabafou com outros colegas de confinamento a respeito do assunto e ressaltou o descuido do irmão com o item.

"Não estou nem aí, o chapéu é meu. Eu conheço o meu chapéu. Ele sabe que é meu chapéu. Meu irmão não é bobo, não... Aí, fica de gracinha", desabafou o gêmeo. "A festa é dele... Na sua festa, você estava de chapéu. Você vai deixar ele sem chapéu na festa dele?", tentou amenizar Aline.

"O problema não é ele usar, o problema é cair no chão", explicou João Gabriel. Anteriormente, o brother deixou claro a importância que o chapéu tem para ele após Eva amassar o acessório.

Com o fim da festa, o brother arrumou seus objetos pessoais que estavam no Apê do Líder e deixou o cômodo. "Comigo você não fala mais nunca", disparou João Gabriel para João Pedro ao sair do local.

Veja o momento:

#FestaDoLíder 🫅:



XIII! João Gabriel reclama de comportamento de seu irmão, João Pedro, com o chapéu dele 👀



Vem aí a treta do chapéu? #BBB25 #RedeBBB pic.twitter.com/CMdyZswM5j — Big Brother Brasil (@bbb) February 27, 2025

