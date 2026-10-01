Jim Carrey se casa em cerimônia privada em Los Angeles

Esposa do astro de Hollywood também atua no meio artístico e é conhecida no meio do entretenimento como Minzi

O ator e comediante Jim Carrey oficializou a união com a atriz e multiartista Min Ah em uma cerimônia privada realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos. A informação do casamento foi confirmada pela equipe de assessoria do astro norte-americano à revista People.

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Também conhecida no meio artístico pelo nome Minzi, a esposa do ator trabalha na indústria do entretenimento e reside em Los Angeles. Os dois mantinham uma relação discreta desde 2022, ano em que fizeram a primeira aparição pública juntos ao comparecerem a um espetáculo de comédia beneficente promovido pelo produtor e humorista Judd Apatow.