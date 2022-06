Jiboia desaparecida em SP é 'influencer' nas redes sociais; entenda

Da Redação

Nesta quarta-feira (22), o desaparecimento de uma jiboia arco-íris, na Zona Oeste de São Paulo, causou tumulto nas redes sociais. O animal foi visto pela última vez pela dona na noite de segunda-feira (20) antes de ela ir dormir, porém, ao acordar, a mulher afirmou que seu bichinho de estimação não estaria mais no terrário.

Batizado de Sylas, o animal não é peçonhento e é considerado o primeiro "Snake Influencer" do Brasil - traduzindo do inglês, "cobra influenciadora". Sylas, que é uma cobra da Caatinga legalizada desde 2018, possui 22,5 mil seguidores no seu perfil do Instagram.

Entre 132 publicações e diversos stories, a dona do animal retrata o cotidiano de como é ter um bicho de estimação não tão comum. A rede social de Sylas trata desde as mudanças de pele, da alimentação, cuidados veterinários, das dúvidas dos seguidores, até os amigos que o bichinho possui.

Conforme informações, a cobra segue perdida e a responsável pelo animal afirmou a Polícia Ambiental de São Paulo já registrou o desaparecimento. Pelas redes sociais, a mulher disse que aguarda imagens de câmeras de segurança para tentar localizar o animal.

Ela conta, ainda, que notou o desaparecimento da jiboia na manhã desta terça-feira (21), ao verificar o terrário do animal. "Na segunda-feira à noite, o vi antes de dormir e ontem pela manhã, quando fui olhar novamente, ele não estava em seu terrário. Notei que a 'portinha' onde se passa o fio da placa aquecida estava erguida e provavelmente saiu por lá. Revirei a casa toda e não acredito que continue dentro do apartamento", explicou.,

A informação do desaparecimento da Jiboia foi compartilhada em um grupo de moradores do bairro na quarta-feira (22), quando causou grande repercussão entre os membros e nos internautas. Alguns têm feito piada com a situação. Outros, com medo, julgam a dona como irresponsável por criar uma cobra em casa.

"Que noite tranquila, mandaram no grupo do bairro que tem uma jiboia solta por aí. Fugiu de casa e ninguém sabe onde foi parar", escreveu um morador nas redes sociais.

A dona da jiboia ainda fez um apelo para que os vizinhos não façam mal ao animal, caso o encontrem. "Não quero opiniões, nem críticas, só decidi avisar, porque sei que tem gente que o ama por aqui e é o mínimo que posso fazer", escreveu.

Caso esse tipo animal apareça em sua casa, a orientação é evitar colocar as mãos nele e chamar os Bombeiros, pelo 193, ou a Polícia Militar Ambiental, no (11) 5085-2100.