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VOLTARAM?

Jheny Santucci altera perfil em rede social e indica reconciliação com Arthur Aguiar

Influenciadora atualizou a biografia para "casada com Arthur Aguiar" nesta sexta-feira (16)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Jheny Santucci altera perfil em rede social e indica reconciliação com Arthur Aguiar
Autor A rápida reviravolta surpreendeu o público, já que o casal havia oficializado a união civil recentemente - Foto: Instagram

Menos de duas semanas após anunciarem o fim do casamento, o ator Arthur Aguiar e a influenciadora digital Jheny Santucci parecem ter reatado o relacionamento. Os rumores ganharam força na manhã desta sexta-feira (16), quando seguidores notaram uma alteração na biografia do perfil de Jheny no Instagram, que passou a exibir a frase “Casada com @arthuraguiar”. Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias, pessoas próximas aos dois confirmaram a reconciliação e relataram que eles optaram por viver este momento de retomada com discrição, longe dos holofotes e focados no convívio com familiares e amigos.

- leia mais: Três meses após o casamento, Jheny Santucci e Arthur Aguiar anunciam separação

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A rápida reviravolta surpreendeu o público, já que o casal havia oficializado a união civil recentemente, em julho deste ano, e divulgado a separação no último dia 5 de outubro. Na ocasião do rompimento, a influenciadora utilizou seus canais oficiais para comunicar que seguiriam caminhos separados e que a relação passaria a ser exclusivamente voltada aos filhos e às responsabilidades parentais. Jheny também foi incisiva ao afastar especulações de que o término teria sido motivado por questões financeiras, pedindo respeito e privacidade para a família.

Apesar do breve afastamento, o casal manteve a proximidade devido aos compromissos com os filhos. Eles já são pais de Gabriel, de dois anos, e aguardam o nascimento da segunda filha, que se chamará Valentina. O clima amigável entre os dois já havia sido notado recentemente durante o chá revelação da bebê, evento em que estiveram juntos e chegaram a trocar um beijo carinhoso no momento em que descobriram o sexo da criança.

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Arthur Aguiar CASAMENTO celebridades Jheny Santucci NOTÍCIAS reconciliação
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