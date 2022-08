Jesuíta Barbosa publica primeira foto com seu novo affair

Da Redação

O ator Jesuíta Barbosa agitou as redes sociais ao revelar a identidade de seu novo affair. Na última sexta-feira, 19, ele compartilhou uma foto ao lado do designer Cícero Ibeiro. Os dois apareceram lado a lado enquanto curtiam um passeio nas ruas em noite juntos.

“Eu e ele”, disse o artista na legenda.

Jesuíta e Cícero já foram flagrados aos beijos em uma praia no Rio de Janeiro há poucas semanas. Discreto com sua vida pessoal, o ator demorou para revelar a identidade do rapaz e ainda não contou qual é o status do relacionamento deles. Há poucos dias, eles voltaram a ser flagrados na praia enquanto um passava o protetor solar no outro.



Há algum tempo, o ator já assumiu que é bissexual. No início das gravações da novela Pantanal, ele foi alvo de rumores de que estaria vivendo um romance com a atriz Alanis Guillen, que interpreta a Juma. Porém, os dois negaram o suposto envolvimento.

Atualmente, Jesuíta Barbosa está no ar como o personagem Jove no remake da novela Pantanal, da Globo.

