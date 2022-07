Jesse e Shurastey viram nome de estrela na constelação Orion

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O influenciador brasileiro Jesse Koz e do seu cão Shurastey morreram em um acidente nos Estados Unidos

Uma estrela da constelação Orion, que pode ser vista de diversos lugares do mundo, foi registrada no nome do influenciador brasileiro Jesse Koz e do seu cão Shurastey, mortos em um acidente nos Estados Unidos. A inscrição foi feita por um seguidor de São Paulo em um site internacional, na noite desta quarta-feira (29), e pode ser acessada pelo público.

continua após publicidade .

Na manhã desta quinta-feira (30), a página reservada para a estrela "Jesse e Shurastey" acumulava mais de 500 comentários. A publicação sobre o registro no perfil dedicado a homenagear a dupla passava de 26 mil curtidas até as 14h.

"Um presente inimaginável na minha mente. De qualquer lugar da terra, acessando as coordenadas, e com um telescópio será possível vê-la", escreveu a tia de Jesse nas redes sociais.

continua após publicidade .

O registro é considerado apenas simbólico pela comunidade científica, já que a autoridade internacionalmente reconhecida para denominar corpos celestes é União Astronômica Internacional (UAI), segundo o astrônomo amador Jocimar Justino.

Segundo o seguidor que fez o registro, Daniel Trevizan, a inscrição foi feita no site "Online Star Register" após pagamento de uma taxa de R$ 240,00. A certificação é enviada para o e-mail informado e pode ser consultada em todo o mundo.

"Quem olhar para aquela estrela vai saber que ela se chama Jesse e Shurastay. Você escolhe o nome e ninguém mais tira", disse para a reportagem do g1.

continua após publicidade .

No certificado recebido por Daniel, consta as coordenadas e o código para localizar a estrela que ganhou o nome no site internacional.

fonte: Reprodução/Redes Sociais Certificado e indicação de estrela nomeada como homenagem a Jesse e Shurastey

No site da União Astronômica Internacional há uma página que esclarece sobre os registros oficiais de estrelas. Nela, a UAI diz que "recebe frequentemente pedidos de privados que pretendem comprar estrelas ou dar-lhes nomes de pessoas. Certas empresas comerciais supostamente prestam esse serviço por uma determinada taxa. No entanto, esses 'nomes' não têm qualquer validade formal ou oficial. As mesmas regras aplicam-se às constelações e galáxias".

continua após publicidade .





ACIDENTE

continua após publicidade .

Jesse Koz, 29 anos, e o golden retriever Shurastey, morreram em um acidente de trânsito próximo da cidade de Portland, nos Estados Unidos, na manhã de 23 de maio de 2022. Segundo a Polícia do Oregon, por volta das 10h29, os soldados foram chamados para um acidente no quilômetro 19 da Hwy 199, perto de Selma.

O casal Diego Strutz e Roana Petri Celeste acompanhava, em outro veículo, Koz e Shurastey no trecho final da jornada. De acordo com Roana, o influenciador não conseguiu frear a tempo quando um carro parou na rodovia para fazer uma conversão à esquerda.

Em nota ao g1 SC, a autoridade norte-americana disse que o motorista do outro veículo, um Ford Escape, ficou ferido e foi levado ao hospital. Uma criança de 2 anos não se feriu.





Fonte: Informações g1.