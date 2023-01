Jeremy Renner tentava ajudar sobrinho quando sofreu acidente

Da Redação

Jeremy Renner foi atropelado por uma máquina de remover neve

Jeremy Renner tentava ajudar o sobrinho quando sofreu o grave acidente na neve no início do ano. Conforme informações do departamento do xerife de Nevada, o astro de "Vingadores" tentava evitar que a máquina de remover neve atingisse o familiar.

De acordo com a CNN, após usar a máquina para rebocar a caminhonete do sobrinho da neve, Renner saiu do veículo sem acionar o freio de emergência. Quando o "Gavião Arqueiro" foi tentar parar a máquina que deslizava, para que ela não atingisse o sobrinho, o ator foi puxado para baixo do veículo e acabou atropelado.

As autoridades locais informaram que a luz indicadora do freio não estava funcionando e que "problemas mecânicos podem ter sido um dos fatores do acidente".

Em uma publicação nas redes sociais, já na sua residência, Jeremy contou aos seguidores que quebrou mais de 30 ossos do corpo. Segundo a revista Variety, o ator recebeu alta hospitalar no último dia 17 de janeiro, mas segue em tratamento com sessões de fisioterapia.

"Exercícios matinais, resoluções, tudo mudou neste Ano Novo em particular", escreveu o artista na legenda da publicação. Ele ainda agradeceu aos fãs pelas mensagens que tem recebido. "Esses mais de 30 ossos quebrados vão se recuperar, ficar mais fortes, assim como o amor e o vínculo que se aprofundam com a família e os amigos", completou.

Fonte: Informações g1.

