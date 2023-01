Jeremy Renner recebe alta hospitalar após acidente: 'Em casa'

Da Redação

O ator Jeremy Renner recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (17). O "Gavião Arqueiro" sofreu um acidente com um veículo de neve e estava internado em estado grave. O ator publicou em sua conta do Twitter que assistiu um episódio de sua série, Mayor of Kingstown, com a família em casa.

"Apesar da minha névoa mental, eu fiquei muito feliz de assistir o episódio 201 com minha família em casa", escreveu Jeremy nas redes sociais.

O ator foi esmagado por um Snowcat depois de ajudar um familiar a desatolar um carro da neve, em uma estrada privada, próxima a sua residência, nos Estados Unidos.

O site TMZ obteve o registro da ligação feita para a emergência e revela que o ator podia ser ouvido ao fundo gemendo de dor. No relato, a parte mais assustadora é quando a pessoa conta que o lado direito do peito de Renner afundou e que a parte superior do tronco foi esmagada.

