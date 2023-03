Jeremy Renner fará primeira aparição pública após grave acidente

Da Redação

Quatro meses após o grave acidente que quase custou sua vida, Jeremy Renner está planejando sua primeira aparição pública. O intérprete do "Gavião Arqueiro" foi atropelado por um carro limpa-neve enquanto tentava ajudar o sobrinho a desatolar o veículo.

O ator, de 52 anos de idade, quebrou mais de 30 ossos no acidente. Porém, de acordo com a revista People, Jeremy pretende participar do lançamento de sua série, Rennervations, no dia 11 de abril, em Los Angeles.

- LEIA MAIS: Jeremy Renner recebe alta hospitalar após acidente: 'Em casa'

Se o artista realmente comparecer, o evento que contará com uma coletiva de imprensa seguida de uma festa temática será o local da primeira aparição pública do ator. Jeremy Renner se limitou, nos últimos meses, a fazer publicações nas redes sociais atualizando seu estado de saúde.

O projeto, que tem o apoio da Disney +, mostra o herói da Marvel, e uma equipe de construtores especializados viajando pelo mundo em busca de veículos desativados, que possam ser reconstruídos e destinados a comunidades carentes.

