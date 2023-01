Jeremy Renner ajudava outro carro quando trágico acidente ocorreu

Da Redação

O ator Jeremy Renner, astro do Gavião Arqueiro, de "Os Vingadores", da Marvel, está internado em estado crítico, mas estável, em um hospital de Nevada, nos EUA. Ele sofreu um acidente enquanto limpava a neve na estrada perto de sua casa, no último domingo (1º), e precisou passar por uma cirurgia.

Quem é Jeremy Renner?

Jeremy Renner tem 51 anos e já foi indicado ao Oscar por duas vezes, pelo filme "Guerra ao terror", de 2008, e "Atração perigosa", filme de 2010. Ele se tornou mais conhecido ao interpretar o super-herói Clint Barton, o Gavião Arqueiro, de "Os Vingadores". Ele também esteve em filmes como "A Chegada", "Missão Impossível - Nação Secreta", "Trapaça", "Era uma vez em Nova York" e "João e Maria: caçadores de bruxas".

Como ocorreu o acidente?

Jeremy ficou gravemente ferido ao dirigir uma máquina para remover neve, perto de sua casa, na cidade de Reno, em Nevada. O ator precisou ser levado de helicóptero ao hospital devido a gravidade do acidente.

Conforme o site TMZ, testemunhas que viram o acidente relataram que o ator estava abrindo um caminho na estrada na manhã do dia 1º. Conforme a prefeita, Hillary Schieve, no momento, ele tentava ajudar um carro que estava preso na neve. A informação foi dada por Hillary ao "Reno Gazette Journal", jornal local, na noite desta segunda-feira (2).

Um dos vizinhos contou que apesar dos equipamentos de segurança, a máquina, chamada de Snowcat, passou por cima de uma das pernas de Jeremy.

Como foi o socorro ao ator e qual o estado de saúde?

Ainda segundo o TMZ, uma testemunha informou que o ator teria perdido muito sangue. Um outro vizinho que estava no local e que é médico fez um torniquete na perna até a chegada dos paramédicos. A máquina foi levada pela polícia por volta das 20h.

Conforme representantes do ator, ele sofreu um trauma torácico contuso e lesões ortopédicas, e foi submetido a uma cirurgia na segunda-feira (2). Seu estado é crítico, mas estável.

O gabinete do xerife do condado de Washoe informou por meio de um comunicado que "respondeu a uma chamada de lesão traumática na área de Mount Rose Highway, em Reno em Nevada", no domingo (1º), às 9 horas. A nota informa também que apenas Jeremy estava envolvido no acidente, que está sendo investigado.

O TMZ informa que a máquina tem uma série de recursos de segurança e não deveria ter passado por cima de Jeremy.

Quais eram as condições na fazenda do ator no momento do acidente?

O ator é dono de uma fazenda localizada em Lago Tahoe, nas montanhas de Sierra Nevada. A região foi atingida por uma tempestade de neve na véspera do Ano Novo e chegou a deixar cerca de 35 mil residências sem energia. No fim de semana, as autoridades locais alertaram sobre as condições ruins das estradas.

Jeremy chegou a mostrar a situação do local com a neve semanas antes em suas redes sociais. No dia 12 de dezembro, em uma postagem no Twitter, ele publicou uma foto do carro todo coberto de neve, com a legenda "Neve em Lago Tahoe não é brincadeira".

O que disse a família de Jeremy?

De acordo com o Deadline, a família de Jeremy agradece aos "incríveis médicos e enfermeiras que cuidam dele, os bombeiros e equipe de salvamento em Truckee Meadows, o xerife do Condado de Washoe, a prefeita da cidade de Reno, Hillary Schieve e as famílias Carano e Murdock". Segundo a publicação, a família está "impressionada e agradecida pelo amor e apoio dos fãs".

As informações são do site g1.

