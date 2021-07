Jennifer Lopez celebra 52 anos ao lado de Ben Affleck

Da Redação

Jennifer Lopez acaba de completar 52 anos de idade e comemorou com muito amor. Dona de um físico torneado, a atriz e cantora publicou fotos de seu dia, que teve um tom mais intimista.

Ela, inclusive, dividiu com os fãs pela primeira vez em suas redes sociais um registro de um momento romântico com o ator Ben Affleck, com quem namora atualmente. 52.. e agora?", escreveu. O clique ficou bem escondido entre uma sequência de fotos publicadas pela estrela em um passeio de barco.

Em recente matéria publicada pela Revista People, uma fonte próxima ao casal revelou que o ator quer 'proteger' o que ele possui com a artista. Ainda de acordo com o informante, Ben finalmente "encontrou alguém que realmente ama por quem é e que quer proteger o que eles têm". Lopez e Affleck originalmente começaram a namorar em julho de 2002 e ficaram noivos em novembro antes de adiar o casamento definitivamente em janeiro de 2004.

Outra fonte próxima a Lopez e Affleck diz que o ator está 'muito feliz' com a cantora e que 'ela é maravilhosa para ele': “Eles querem fazer todo o possível para que isso funcione”.

Com informações: Vogue