Da Redação

Jennifer Aniston defende cortar relações com não vacinados

Em suas redes sociais, a atriz Jennifer Aniston defendeu a decisão de cortar relações com amigos e conhecidos que se recusam a tomar vacinas contra a covid-19

A estrela de "Friends" e "The Morning Show" disse em uma entrevista à revista InStyle publicada esta semana que ainda há um "grande grupo de pessoas que são antivacinas ou simplesmente não dão ouvidos aos fatos".

Segundo a atriz, ela "perdeu algumas pessoas" de sua rotina semanal que não revelaram seu receberam a dose do imunizante.

Em uma das perguntas respondidas nos stories do Intagram, a atriz disse: "Porque se você tiver a variante, ainda pode passar para mim. Posso ficar ligeiramente doente, mas não serei internada em um hospital e/ou morrerei. MAS POSSO passar a outra pessoa que não tenha se vacinado e cuja saúde está comprometida (ou tem uma condição anterior existente) -- e, portanto, eu colocaria essas vidas em risco".

"É por isso que me preocupo. Temos que nos preocupar com mais do que apenas nós mesmos aqui", acrescentou.

Com informações de Terra.