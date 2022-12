Jenna Ortega, a Wandinha, desembarca em São Paulo e agita fãs

Da Redação

Ela está no Brasil para participar da Comic Con Experience 2022

Jenna Ortega é o assunto do momento nas redes sociais e está em terras brasileiras. A atriz, de 20 anos de idade, viralizou após dar vida à personagem Wandinha, na nova série da Netflix baseada na famosa história de A Família Addams.

A artista desembarcou na manhã desta sexta-feira (02), no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Ela está no Brasil para participar de um painel da plataforma de streaming na Comic Con Experience 2022 (CCXP22) neste sábado (3).

Assim que apareceu no portão de desembarque, Jenna foi cercada de fãs e, muito simpática, sorriu e tirou fotos com alguns deles. A atriz ainda autografou um cartaz de You, série que também participou, protagonizada por Penn Badgley.

O lançamento de Wandinha, no último dia 23, desbancou a quarta temporada de Stranger Things como a série em inglês com mais horas vistas em uma semana na plataforma: Wandinha teve 341,2 milhões de horas assistidas e chegou a mais de 50 milhões de casas desde sua estreia.





Fonte: Revista Quem.

