Jason Momoa, o Aquaman, se envolve em acidente de trânsito

Jason Momoa também sofreu apenas ferimentos leves

No último domingo, 24, Jason Momoa (42) teria se envolvido em um acidente de trânsito e colidido com uma moto nos Estados Unidos.

De acordo com o site americano TMZ, o carro do ator colidiu contra uma moto que viajava em direção oposta à sua.

Fontes ouvidas pelo site ainda afirmaram que o acidente ocorreu quando Momoa realizava uma curva com seu carro. Ainda segundo o TMZ, a moto atravessou a pista e atingiu a dianteira esquerda do veículo do ator.

O motociclista foi encaminhado ao hospital apenas com ferimentos leves na perna e no polegar. Jason Momoa também sofreu apenas ferimentos leves.

E este não é o primeiro acidente que o ator se envolve neste ano! Em maio, o ator sofreu um acidente no set de filmagens de Velozes e Furiosos 10.

Mudanças em Aquaman 2

Em junho deste ano, foi anunciado que a continuação de Aquaman sofreria mudanças. O motivo? A atriz Amber Heard (36).

Após ser derrotada em batalha judicial de difamação contra o marido Johnny Depp (58), a atriz recebeu críticas negativas ao aparecer em Aquaman 2.

Com a desaprovação de espectadores que participaram de uma exibição teste do filme, os estúdios Warner decidiram substituir a atriz.

