Jason Momoa, o Aquaman, faz publicação em apoio a Lula

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A publicação foi feita na noite dessa segunda-feira (24)

O ator norte-americano Jason Momoa, conhecido por interpretar o super-herói Aquaman, personagem da DC Comics, surpreendeu ao fazer uma publicação em apoio ao candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma rede social, na noite dessa segunda-feira (24).

continua após publicidade .

Leia também: Jason Momoa passa por ressonância após acidente em gravações

Em um story em seu perfil do Instagram, ele postou a manchete de uma reportagem em inglês que diz "Lula amplia ligeiramente a vantagem sobre Bolsonaro para a votação de domingo". Ele completou a postagem com a legenda "Lula" e dez emojis de coração.

continua após publicidade .

Confira:

fonte: Reprodução/Instagram O ator utilizou seu perfil oficial para declarar apoio ao ex-presidente Lula

Pesquisa Ipec

Uma pesquisa divulgada nessa segunda-feira (24) aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 50% das intenções de voto no segundo turno para o Palácio do Planalto e lidera a disputa contra o presidente Jair Bolsonaro (PL), que soma 43%, de acordo com pesquisa Ipec (ex-Ibope).

continua após publicidade .

Brancos e nulos representam 5%, e indecisos, 2%. Nos votos válidos, Lula tem 54%, e Bolsonaro, 46%.

Contratada pela Globo, a pesquisa foi realizada entre 22 e 24 de outubro e entrevistou 3.008 eleitores presencialmente em 183 municípios. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06043/2022. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

1º turno

No primeiro turno, Lula obteve 57,2 milhões de votos válidos, ou 48,43% do contabilizado pela Justiça Eleitoral. Bolsonaro, candidato à reeleição, recebeu 51 milhões de votos, ou 43,20% do total.

Siga o TNOnline no Google News