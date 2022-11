Jason David Frank, ator de 'Power Rangers' morre aos 49 anos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A causa da morte ainda não foi revelada

O ator Jason David Frank, conhecido por interpretar o personagem Tommy Oliver, o Ranger Verde de "Power Rangers", morreu neste sábado (19), aos 49 anos. A notícia da morte de Frank, que também era lutador de MMA, foi informada por Mike Bronzoulis, treinador e amigo do ator. A causa da morte ainda não foi revelada pela família, nem amigos.

continua após publicidade .

Bronzoulis se despediu do ex-Ranger em uma publicação no Facebook. "RIP meu irmão de outra mãe, Jason David Frank. Ainda estou em choque. Estou me sentindo péssimo, ele ligou, me deixou uma mensagem e eu demorei. Jason era um bom amigo para mim e vou sentir falta dele. Amor e orações por sua esposa Tammie e seus filhos. Rezo para que Deus os ajude neste momento difícil", escreveu o treinador.

O artista ficou conhecido por sua participação em Power Rangers, logo no início da série, em 1993. Seu personagem se tornou um dos mais populares da franquia e integrou cinco temporadas inteiras no elenco fixo. Também fez participações especiais em outras três temporadas da série e liderou os Rangers em dois filmes dos anos 90.

continua após publicidade .

-LEIA MAIS: Jovem morador de Apucarana morre após se afogar em Porto Rico

Além da série original, Frank reprisou o papel de Tommy em spin-offs como "Power Rangers Zeo", "Power Rangers Turbo" e "Power Rangers Dino Thunder." Ele também vestiu outras cores do uniforme dos personagens, como o vermelho, o branco e o preto, além de aparecer no reboot da franquia em 2017.

Fora da saga, Frank esteve na série "Undressed" (1999-2002), da MTV, e na cinebiografia do dublê John Stewart, um dos principais nomes da área em Hollywood. Em 2019, veio ao Brasil para participar do evento de cultura pop CCXP.

continua após publicidade .

Ele treinava artes marciais e chegou a competir no MMA profissionalmente. Também deu aulas em uma academia do Texas, nos Estados Unidos.

Jason deixa quatro filhos. Hunter, Jacob e Skye, frutos do casamento com a ex-mulher Shawna Frank, e Jenna Rae, do relacionamento com Tammie Frank, que havia pedido divórcio em agosto deste ano após descobrir uma suposta traição.

Informações do site UOL.

Siga o TNOnline no Google News