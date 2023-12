Jão e Gloria Groove são confirmados no Rock in Rio 2024

Jão e Gloria Groove são as mais recentes atrações da edição de 40 anos do Rock in Rio, que ocorre em 2024.

O comunicado foi feito nesta segunda-feira (4), durante um evento na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, com o lançamento do "CUBO", uma instalação de LED que marca o início das vendas do Rock in Rio Card na próxima quinta-feira (7).

O cantor Jão esteve presente na inauguração ao lado de Zé Ricardo e Ana Deccache, diretora de marketing.

Além do duo, o festival já divulgou artistas como Ed Sheeran, Imagine Dragons, Joss Stone, Ne-Yo e Ludmilla.

A edição de número 40 do evento ocorre nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro.

