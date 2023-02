Jansen Panettiere, irmão de Hayden Panettiere, é encontrado morto

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os irmãos Panettiere eram muito ligados um ao outro, e o que comprova isso são as várias publicações que faziam juntos nas redes sociais

O ator Jansen Panettiere foi encontrado morto nesse domingo (19), em Nova York, nos Estados Unidos, aos 28 anos. O artista ficou famoso ao aparecer nas "telinhas" ao lado de sua irmã Hayden Panettiere nos filmes O Cruzeiro dos Tigres, de 2004, e O Falsificador, de 2011.

continua após publicidade .

De acordo com as informações do site de entretenimento norte-americano TMZ, até o momento, não se sabe a causa da morte de Jansen, mas não há suspeita de crime.

Nascido em 1994, Jansen apareceu pela primeira vez na tela em um episódio de Mano a Mana (2000-2003). Como ator, ele passou a fazer dublagem em animações como As Pistas de Blue, A Era do Gelo 2: O Degelo (2006), e Família X (2005-2006). Ele recebeu uma indicação ao Young Artist Award em 2008 por The Last Day of Summer (2007).

continua após publicidade .

Os irmãos Panettiere eram muito ligados um ao outro, e o que comprova isso são as várias publicações que faziam juntos nas redes sociais.

Os fãs da dupla recorreram às redes sociais para lamentar a partida precoce do Jansen. "Descanse em paz...Apenas 28, tão jovem 😥", disse um internauta. "Estamos perdendo pessoas jovens demais. Tão triste e meus sentimentos à família dele", disse outra.

Siga o TNOnline no Google News