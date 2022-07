James Caan, ator de 'O poderoso chefão', morre aos 82 anos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A causa da morte não foi confirmada na publicação

O ator James Caan, que interpretou Sonny Corleone, em "O Poderoso Chefão", morreu nesta quarta-feira (6), aos 82 anos. A notícia foi confirmada nesta quinta-feira (7) através do perfil oficial do ator no Twitter. A causa da morte não foi confirmada na publicação.

continua após publicidade .

"É com grande tristeza que informarmos a vocês a morte de Jimmy (apelido de James) na tarde de 6 de julho. A família aprecia as demonstrações de amor e condolências e pede que vocês continuem a respeitar a privacidade deles durante este período difícil", informou a nota.

James Caan foi indicado ao Oscar de ator coadjuvante por seu papel como Sonny Corleone, o filho mais velho de Vito Corleone (Marlon Brando) no primeiro filme da trilogia "O poderoso chefão", de 1972.

continua após publicidade .

Ele também faz parte do elenco do segundo filme gravado em 1974. O ator nascido em Nova York começou a atuar em peças de teatro fora do circuito da Broadway e estreou na TV série "Naked City", de 1961.

Seu primeiro papel no cinema foi em "Irma la Douce", de Billy Wilder, de 1963. Antes de "O poderoso chefão", James Caan se destacou e foi indicado ao Emmy pelo filme "Glória e Derrota", de 1971.

O ator também ficou conhecido por filmes como "Louca obsessão" (1990), "Profissão: Ladrão" (1981) e "Rollerball: Os Gladiadores do Futuro" (1975). O filme mais recente lançado com ele foi a comédia "Queen bees" de 2021.

continua após publicidade .

Ele participou do filme "Gun Monkey", em fase de pós-produção e previsto para ser lançado em 2023, dirigido por Phillip Noyce, ao lado de Pierce Brosnan e Morena Baccarin.

As informações são do site g1.

Siga o TNOnline no Google News