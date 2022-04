Da Redação

Jade pode assumir quadro no Encontro após saída de Fátima

Jade Picon tem colhido os frutos de sua breve, porém marcante, participação no BBB22. Além dos mais de 5 milhões de novos seguidores no Instagram e a renovação do contrato com a TV Globo, a influenciadora é cotada para uma vaga no Encontro com Fátima Bernardes.

De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Uol, a emissora carioca já estudava uma maneira de aproveitar o engajamento da ex-siter em sua programação. A primeira ideia é oferecer à Jade um quadro de moda, beleza e life style no matutino.

Caso se confirme, a proposta só sairá do papel no fim de 2022, quando Fátima Bernardes se despedirá de vez do comando da atração. A partir daí, o programa terá novo formato, com duas apresentadoras e, ao que tudo indica, um quadro exclusivo para Jade.

O Globoplay também aposta em Jade Picon, que já confessou o desejo de investir numa carreira de atriz. Ainda segundo reportagem do Uol, a última eliminada do BBB 22 está nos planos de Erick Brêtas, atual diretor de produtos e serviços digitais, e que também responde pelos canais por assinatura, negócios internacionais, Globo Filmes e ViU Hub — uma área de influenciadores da Globo.

Com informações do Metrópolis.