Jade Picon vai parar no hospital e chora em vídeo: 'Tenho pavor'

Da Redação

Jade Picon foi ao hospital após acordar passando mal

Nesta segunda-feira (30), a ex-BBB Jade Picon, de 21 anos, assustou seus fãs ao contar que procurou um hospital. A atriz global revelou que passou mal e resolveu ir atrás de um atendimento médico. Ela apareceu recebendo soro e medicamentos na veia e revelou o seu medo de agulhas.

Na hora de colocar o soro, a artista apareceu chorando por causa do seu medo de agulhas. “Acordei muito enjoada, cancelei tudo e vim ver o que era... Não repara no cabelo bagunçado”, disse ela nas redes sociais.

E completou: “Acordei mal hoje. Cara, saúde é tudo mesmo, eu odeio ficar mal. É isso, vim ver o que é. Não consegui nem pentear o cabelo quando saí de casa, só tomei um banho”.

Então, ela falou do seu medo. “Tenho pavor de agulha e é sempre assim... mas hoje não teve como fugir. Quietinha tomando soro e remédio na veia, tá tudo bem”, disse ela. Pouco depois, ela contou que já recebeu alta e está em casa com seus amigos.

Atualmente, Jade Picon está no ar como a personagem Chiara na novela Travessia, trama de Gloria Perez (74) na Globo. Nos últimos dias, o site Observatório da TV informou que o contrato de Jade com a Globo não deve ser renovado após o fim da novela. A previsão é que ela encerre o vínculo com a emissora assim que as gravações chegarem ao fim nos próximos meses. Por enquanto, a emissora e a atriz não se pronunciaram sobre o assunto.

Com informações de Caras



