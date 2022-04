Da Redação

Jade Picon usa biquíni de crochê do BBB22 em praia do Rio

Jade Picon voltou a vestir o biquíni de chochê, com estampa de flores, que ficou famoso durante sua participação no BBB22. A influencer, que foi a eliminada da semana do reality show, foi para a praia no Rio de Janeiro com o look nesta sexta-feira (11).

"Tem outro biquíni que eu poderia usar? Existe? Crochêzinho está de volta", brincou Jade, ao postar um vídeo no Instagram. "Biquíni que virou tendência, fantasia de carnaval", disse ela, sem falsa modéstia.

"Meu primeiro mergulho pós confinamento", brincou Jade, que até caiu no mar em vídeo postado em seu Instagram.

A influencer colocou o biquíni para gravar uma matéria para o Fantástico, que deve ir ao ar no próximo domingo (13). "Minha primeira saída desde o confinamento", contou Jade.