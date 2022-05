Jade Picon surge aos prantos após mensagem do pai

Da Redação

A influencer Jade Picon caiu no choro após receber uma mensagem do pai, o empresário Carlos Picon. A ex-BBB publicou um texto em seu Instagram, na noite desta terça-feira (17), e mostrou a emoção aos fãs.

“Tava no avião e recebi uma mensagem que me desmoronou”, iniciou ela. Na mensagem, o patriarca da família Picon diz que está muito orgulhoso da filha e diz que Jade virou “uma mulher incrível”.

“Muito orgulhoso de você. Não de onde chegou e aonde vai chegar, mas como chegou, diferente de tudo que apareceu até hoje, mantendo seus princípios, não se vendendo, fazendo o que acredita e sempre com amor. Podendo olhar para trás e ver tudo com orgulho. Você realmente virou uma mulher incrível! Mas para mim, vai ser sempre aquela menininha de olhar doce, que um dia agarrou muito forte meu pescoço no corredor do Iguatemi pedindo para eu não ir embora”, diz um trecho da mensagem.

Na sequência, Jade postou uma foto e disse que estava aos prantos dentro do avião: “Eu soluçando no avião e o nariz.. Socorro. Alguém faz uma figurinha, por favor”.

“Fico emocionada quando as pessoas que eu amo falam que estão orgulhosas. Te amo, pai”, acrescentou.

