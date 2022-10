Jade Picon responde alfinetada de Mel Maia; confira

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Vale lembrar que Jade Picon está em seu primeiro trabalho em uma novela

A influenciadora digital Jade Picon (21) comentou sobre a crítica que recebeu da atriz Mel Maia (18) nas redes sociais. Mel fez um comentário alfinetando a nova atriz e a declaração repercutiu nas redes sociais.

continua após publicidade .

Na mensagem feita no TikTok, Mel disse: “Desejo tudo de bom para ela! Mas só quem entende de atuação de verdade vê que... né?!”. Ao ver o comentário circulando na internet, Jade rebateu com um recado no Twitter.

- LEIA MAIS: Mel Maia critica atuação de Jade Picon em Travessia; confira

continua após publicidade .

“Queria que vocês soubessem que eu estou aprendendo e que vocês nunca vão me ver publicamente desvalorizando o esforço de outra mulher”, disparou.

Vale lembrar que Jade Picon está em seu primeiro trabalho em uma novela. Ela interpreta a jovem Chiara na novela Travessia, de Gloria Perez, na faixa das 21h.





Siga o TNOnline no Google News