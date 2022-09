Jade Picon reprova em prova teórica da CNH; saiba mais

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Jade interpretará Chiara, uma influenciadora digital que sofrerá com fake news

Jade Picon, de 20 anos, contou, na tarde de quarta-feira (14) à tarde que foi reprovada na prova teórica da CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Após a negativa, a influenciadora digital brincou que não nasceu para dirigir.

continua após publicidade .

Em seus Stories no Instagram, a influenciadora mostrou a expectativa para realizar a prova para tirar a carteira de motorista. Em uma legenda, ela escreveu: "Dia de fazer prova teórica da carta de motorista".

Pouco tempo depois, ela apareceu lamentando a reprovação no exame. "Ah, mas esse boa tarde vai só para quem acabou de ser reprovada na prova teórica da autoescola. Gente, eu falei, é um desastre, é uma vergonha, é um vexame, eu não nasci para dirigir? Nas práticas, então, essa carteira não vem", desabafou.

continua após publicidade .

Em seguida, ao chegar em casa, Jade contou a notícia para o irmão, Leo Picon, que não passou no teste. "Adivinha quem é o gênio que passou de primeira na prova? Eu que não fui", brincou ela. "Você não passou? Está brincando?", questionou ele. "Três questões faltaram para eu acertar", respondeu a influenciadora.

Apesar de não ter passado na prova, Jade disse que ficou orgulhosa dela por ter alcançado um número razoável de acertos mesmo sem ter estudado. "Confesso que estou um pouco orgulhosa e me surpreendi. Aquela minha cara antes de entrar lá na sala para fazer a prova, era uma cara ferrou, não estudei, não sei nada, vou zerar na prova. Eu mandei super bem. Então tudo bem. Semana que vem refaço a prova", disse.

Integrante do elenco de "Travessia" (TV Globo), próxima novela das 9 que substituirá "Pantanal", a influenciadora contou que a carteira de motorista é para interpretar a sua personagem Chiara.

continua após publicidade .

"Essa carta é para a Chiara, para quem não sabe porque ela dirige. Mas a Jade no caso é uma tristeza. Eu não sei dirigir, mas vai dar certo. Chiara vai estar bem linda dirigindo, mas eu bem pelo meu bem e da sociedade não vou. Imagina a prova prática", afirmou.

“eu falei, é um desastre, é uma vergonha, é um vexame” a jade não passou na prova teórica😅



📲| jadepicon via Instastories pic.twitter.com/XcHwdwI2hf — Support Jade🌪 (@supportjadep) September 14, 2022

"Travessia"

A TV Globo divulgou um novo vídeo da nova novela das 21h, "Travessia", que substituirá "Pantanal" a partir do dia 10 do mês que vem. Nas imagens, Chay Suede e Jade, que serão par romântico, aparecem em algumas cenas do próximo folhetim.

continua após publicidade .

Jade interpretará Chiara, uma influenciadora digital que sofrerá com fake news, e é filha de Guerra (Humberto Martins). O empresário esconde a verdadeira origem da jovem que, na verdade, é filha de Moretti (Rodrigo Lombardi) e Deborah (Grazi Massafera).

Ela se apaixonará por Ari, vivido por Chay, jovem que luta pela preservação da área histórica de São Luís, no Maranhão. Ele verá no relacionamento com a jovem uma possibilidade de se aproximar do empresário.

O folhetim gira em torno da tecnologia e vai abordar as consequências de vídeos e imagens falsas e fake news na internet. A novela é criada e escrita por Gloria Perez, com direção artística de Mauro Mendonça Filho e direção de Walter Carvalho, Andre Barros, Mariana Richard e Caio Campos.

Siga o TNOnline no Google News