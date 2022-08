Jade Picon perde 5 kg e revela segredos para manter o corpão

Da Redação

Jade comentou que no BBB não tinha rotina e se jogava nos doces durante as festas

O corpo de Jade Picon chamou atenção dentro da casa do BBB22 por estar um pouco diferente do que apresentava nas redes sociais. Depois de quatro meses, após a saída do reality, ela exibe um físico mais enxuto e barriga chapada.

Em resposta a perguntas dos seguidores, a influenciadora revelou que perdeu 5kg e contou os segredos para manter o corpo. “Não mudei nada. Só voltei para minha rotina, que é comer mais saudável, dar uma segurada nos doces e treinar muito.”

Nas respostas, Jade comentou que no BBB não tinha rotina e se jogava nos doces durante as festas. Ela afirmou também que nunca fez cirurgias plásticas para manter a forma.

“Inclusive morro de medo de agulha e hospital. Já fiquei internada na UTI com um negócio no pescoço. Não gosto nem de falar”, lembrou.

Com informações, Metrópoles.

