Jade Picon fala sobre mudança na aparência após reality show

Da Redação

Jade Picon no BBB22 e após sair do reality

A ex-participante do Big Brother Brasil 22 Jade Picon falou sobre a mudança na aparência após ter deixado o reality show. A influenciadora comentou sobre o caso depois de ser questionada se já passou por algum procedimento estético no rosto ou no corpo, em uma série de perguntas dos fãs na madrugada desta segunda-feira (21).

continua após publicidade .

Ela afirmou que não fez nenhuma cirurgia, como, por exemplo, harmonização facial. "Absolutamente nada, nem antes de entrar na casa ou depois. Lá é uma loucura, teve uma vez que fui para o atendimento médico porque estava muito inchada. Meu tornozelo, meu pulso, meu rosto", disse Jade.

"Pega muito a falta de rotina, você nunca come as mesmas coisas, treino. Tenho retenção de líquido. Agora que voltei para a rotina eu desinchei. A câmera da TV também não dá aquela valorizada na gente. Você não dormir bem, não comer direito, tudo faz parte da experiência", finalizou.