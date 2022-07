Jade Picon estuda para estreia em novela: "Vou dar o meu melhor"

Da Redação

Na última semana, Jade Picon já se tornou notícia e motivo de mais tumulto ao exibir a sua nova mansão na Barra da Tijuca

A influencer e ex-BBB Jade Picon, de apenas 20 anos, está dando o que falar desde que foi anunciada pela Rede Globo para viver Chiara, em Travessia, a próxima novela das 21h de Gloria Pires. A jovem precisou ganhar uma autorização especial para poder atuar.

Seguida por mais de 20 milhões de pessoas no seu perfil do Instagram, Picon garante que dará seu nome na personagem e disse que já começou a estudar interpretação para encarar o desafio. Morando no Rio de Janeiro e há menos de um mês para o trabalho na televisão, ela conversou com a Revista Quem sobre a nova fase da carreira.

"Ainda não começamos a gravar. Mas já estou me preparando, com certeza. Comecei a fazer toda a preparação e todo estudo necessário. Vou dar o meu melhor para a Chiara ser maravilhosa e conquistar o público da novela. Ainda não posso revelar nada sobre a personagem. Vão ter que aguardar até outubro para conferir em Travessia, a nova novela das 9h, da Globo", promete.

Na última semana, Jade Picon já se tornou notícia e motivo de mais tumulto ao exibir a sua nova mansão na Barra da Tijuca, bairro nobre da Zona Oeste carioca. "Estou muito empolgada e muito feliz. É a realização de um sonho muito grande, por isso dividi com meus fãs, que torcem tanto por mim. Essa conquista é tanto minha, quanto de todo mundo que está do meu lado, desde o início de tudo isso que estou vivendo na minha carreira", reconhece.

Apesar de passar a maior parte do tempo na Cidade Maravilhosa agora, a jovem continua com residência fixa em São Paulo. "Também mantive minha casa em São Paulo, porque ainda tenho muitos compromissos de trabalho por lá. Vou ficar dividida entre as duas cidades, mas vou acabar ficando mais no Rio de Janeiro, por conta da novela. Estou muito feliz", reforça.



Na madrugada desta segunda-feira (18), ela esteve no Festival Canta. "É a primeira vez que venho a Niterói e estou amando. Acabei de me mudar para o Rio de Janeiro e estou aproveitando para conhecer os eventos daqui. Estou fazendo questão de conhecer tudo. Estou amando essa nova fase. Vim para curtir, mas amanhã já estou trabalhando. Temos que arranjar sempre um tempinho para nos divertir", justifica.

Substituta de Pantanal, Travessia tem estreia prevista para o dia 10 de outubro. No folhetim, Jade dará vida a Chiara, uma influenciadora digital vítima de fake news. A história abordará um tema bem atual e relacionado à carreira da ex-sister, sobre a influência da tecnologia no comportamento humano.





Fonte: Revista Quem.

